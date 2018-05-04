Заборону на виступ українських спортсменів у Росії скасували після втручання МОК

Глава комітету особисто переконував українську владу відмовитися від такого рішення

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) переконав українську владу скасувати заборону своїм спортсменам брати участь у змаганнях на території Росії. Про це на прес-конференції заявив президент МОК Томас Бах. «Український міністр спорту заборонив своїм спортсменам брати участь у змаганнях у Росії. Але після переговорів з МОК це рішення було



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Томас Бах. Фото ТАСС

Глава комітету особисто переконував українську владу відмовитися від такого рішення

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) переконав українську владу скасувати заборону своїм спортсменам брати участь у змаганнях на території Росії.

Про це на прес-конференції заявив президент МОК Томас Бах.

«Український міністр спорту заборонив своїм спортсменам брати участь у змаганнях у Росії. Але після переговорів з МОК це рішення було змінено, а українці можуть брати участь у змаганнях у Росії», - сказав він.

«Ми вже отримали офіційне підтвердження від влади країни, що заборона більше не діє», - додав Бах.

У березні міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підписав указ, згідно з яким українські спортсмени не будуть брати участь у змаганнях, що проходять на території РФ.

Заборона на участь у стартах і тренувальних зборах на території РФ стосувався всіх членів національних команд України.

Згідно з новою постановою від 11 квітня поточного року, даний указ втратив чинність.

Замість цього Міністерство молоді та спорту України заборонило фінансувати проведення навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів у змаганнях, які проводяться на території Росії.

Спортивним федераціям і раніше рекомендовано утриматися від виступу на турнірах у Росії.

Джерело: ТАСС