Заборону на виступ українських спортсменів у Росії скасували після втручання МОК
- Сьогодні, 08:33
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Глава комітету особисто переконував українську владу відмовитися від такого рішення
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) переконав українську владу скасувати заборону своїм спортсменам брати участь у змаганнях на території Росії.
Про це на прес-конференції заявив президент МОК Томас Бах.
«Український міністр спорту заборонив своїм спортсменам брати участь у змаганнях у Росії. Але після переговорів з МОК це рішення було змінено, а українці можуть брати участь у змаганнях у Росії», - сказав він.
«Ми вже отримали офіційне підтвердження від влади країни, що заборона більше не діє», - додав Бах.
У березні міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підписав указ, згідно з яким українські спортсмени не будуть брати участь у змаганнях, що проходять на території РФ.
Заборона на участь у стартах і тренувальних зборах на території РФ стосувався всіх членів національних команд України.
Згідно з новою постановою від 11 квітня поточного року, даний указ втратив чинність.
Замість цього Міністерство молоді та спорту України заборонило фінансувати проведення навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів у змаганнях, які проводяться на території Росії.
Спортивним федераціям і раніше рекомендовано утриматися від виступу на турнірах у Росії.
Джерело: ТАСС