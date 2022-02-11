Переселенці на Вінниччині отримали доступ до нової житлової програми

Переселенці мають змогу оформити кредит на купівлю житла під 7% річних

Переселенці, які мешкають на Вінниччині, отримали нову можливість покращити свої житлові умови. Тепер вони мають змогу отримати пільгові довгострокові житлові кредити за місцевою програмою на тих же умовах, що й жителі області, повідомляє «Віта».

Це стало можливим після ухвалення депутатами обласної ради рішення доповнити Комплексну регіональну програму пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів внутрішньо перемішеним особам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

Згідно з умовами житлової програми, переселенці мають змогу оформити кредит під 7% річних. Відсоток кредиту може бути зменшено, зокрема, за наявності у сім’ї однієї дитини – кредит надається під 3% річних, двох і більше дітей – кредит безвідсотковий. Максимальний термін кредитування – до 30 років, але не більше ніж до досягнення пенсійного віку.

«Також позичальник має сплатити внесок не менше ніж 10% вартості будівництва чи придбання житла», – повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру зміни фактичного місця проживання для внутрішньо переміщених осіб, або переселенців. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, під час засідання уряду.

Тобто документи, необхідні для зміни реєстрації місця проживання заявника, отримуватимуться уповноваженим органом без участі самого заявника, шляхом доступу до електронної бази.

Нещодавно стало відомо, скільки грошей виділять на придбання житла для переміщених осіб.

Влітку переселенцям без прописки дозволили отримувати права й реєструвати авто.

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