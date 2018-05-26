Під Вінницею автомобіль злетів з дороги. Двоє людей загинуло

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Відкрито кримінального провадження

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 травня близько 9.00 години на автодорозі сполученням Стрий-Кропивницький-Знам`янка поблизу села Ксаверівка Вінницького району.

Про це інформує ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Водій автомобіля «ВАЗ 21012» не впорався з керуванням, перетнув смугу зустрічного руху та в`їхав у дерево. Від отриманих ушкоджень водій автомобіля та пасажир померли на місці пригоди. Ще один пасажир з тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні.

Попередньо встановлено, що 50-річний житель села Приборівка Липовецького району, не впоравшись з керуванням, перетнув смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок аварії водій та 57-річний пасажир, його односельчанин, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Ще один 37-річний пасажир, мешканець с. Приборівки з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.

В рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) слідчими призначено ряд експертиз, проводяться інші слідчі дії для встановлення обставин та причин дорожньо-транспортної пригоди.