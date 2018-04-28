Поліцейські виявили 84 порушення законодавства у сфері пасажирських перевезень

На території Вінниччини тривають цілові заходи з перевірки транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів

З 20 квітня задокументовано 84 порушення законодавства у зазначеній сфері. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком». Рішення про проведення перевірок було прийнято у зв’язку зі збільшенням кількості пасажирських перевезень у передсвяткові та святкові дні, а також



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На території Вінниччини тривають цілові заходи з перевірки транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів

З 20 квітня задокументовано 84 порушення законодавства у зазначеній сфері. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Рішення про проведення перевірок було прийнято у зв’язку зі збільшенням кількості пасажирських перевезень у передсвяткові та святкові дні, а також ростом аварійності на дорогах за участі пасажирського транспорту.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з 20 травня, коли розпочалися заходи, перевірено 802 одиниці маршрутних транспортних засобів. Серед них 92 одиниці транспорту, який використовується для перевезення організованих груп дітей.

За час проведення заходів виявлено та задокументовано 84 порушення чинного законодавства у зазначеній сфері.

Серед порушень : 3 випадки керування автобусами водіями без дозвільних документів, 6 випадків керування маршрутними транспортними засобами, які не пройшли обов’язків технічний контроль, виявлено та задокументовано 21 випадок перевезення пасажирів понад встановлену кількість, визначену в записах в реєстраційних документах, 41 випадок відхилення від визначеного маршруту, 6 випадків порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки, по 1 випадку перевезення на маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм та порушення правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів і стоянки в місцях масових відправлень пасажирів.

Питання безпеки пасажирських перевезень перебуває на постійному контролі поліції.

Нагадаємо, у Кривому Розі 17 квітня на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО сталося зіткнення маршрутки, автомобіля «Мазда» і автобуса, який перевозив співробітників «Арселор Міттал».