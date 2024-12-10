Понад 20 тисяч вінничан отримають продуктові набори

Набори видають за декількома локаціями для різних категорій населення

З 9 грудня розпочалася гуманітарна акція «Вінничани важливі», спрямована на підтримку малозабезпечених вінничан. Близько 20 тисяч сімей отримають продуктові набори, щоб забезпечити їх необхідними продуктами харчування. Про це пише Вінницька міська рада.



Набори видають за декількома локаціями для різних категорій населення.

Набір складається з 11 позицій. Туди входять макаронні вироби, пляшка олії, консерви з тушкованим м’ясом, кашею з тушкованкою, консервований горох, консервована кукурудза, шпроти, сіль, чай, сік, згущене молоко.

До тих, хто має право отримати набір, належать:

багатодітні родини,

внутрішньо переміщені особи, які прибули вперше до нашої громади,

малозабезпечені сім’ї,

одинокі люди, які перебувають на обліку в Територіальному центрі,

родини Захисників і Захисниць,

сім’ї полеглих оборонців, ліквідатори аварії на Чорнобильський АЕС І, ІІ та ІІІ категорій,

люди з інвалідністю I групи, люди, які перебувають на обліку в департаменті соцполітики та отримують допомогу по догляду за психічнохворим І та ІІ груп.

Окрім того, пакунки отримають сім’ї у складних життєвих обставинах, які перебувають на обліку у Вінницькому міському центрі соціальних служб, родини, де виховують дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та інші.

Багатодітні сім’ї, в яких виховують трьох дітей, отримують один продуктовий набір. Родини, де є 4-5 дітей, – два продуктових набори, 5-7 дітей – відповідно три пакунки, понад 7 дітей – чотири набори з продуктами.