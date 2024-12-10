Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Понад 20 тисяч вінничан отримають продуктові набори

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Понад 20 тисяч вінничан отримають продуктові набори
У Вінниці розпочали видачу продуктових наборів для малозахищених категорій
фото з відкритих джерел

Набори видають за декількома локаціями для різних категорій населення

З 9 грудня розпочалася гуманітарна акція «Вінничани важливі», спрямована на підтримку малозабезпечених вінничан. Близько 20 тисяч сімей отримають продуктові набори, щоб забезпечити їх необхідними продуктами харчування. Про це пише Вінницька міська рада.
 
Набори видають за декількома локаціями для різних категорій населення.

Набір складається з 11 позицій. Туди входять макаронні вироби, пляшка олії, консерви з тушкованим м’ясом, кашею з тушкованкою, консервований горох, консервована кукурудза, шпроти, сіль, чай, сік, згущене молоко.

До тих, хто має право отримати набір, належать:

  • багатодітні родини,
  • внутрішньо переміщені особи, які прибули вперше до нашої громади,
  • малозабезпечені сім’ї,
  • одинокі люди, які перебувають на обліку в Територіальному центрі,
  • родини Захисників і Захисниць,
  • сім’ї полеглих оборонців, ліквідатори аварії на Чорнобильський АЕС І, ІІ та ІІІ категорій,
  • люди з інвалідністю I групи, люди, які перебувають на обліку в департаменті соцполітики та отримують допомогу по догляду за психічнохворим І та ІІ груп.

Окрім того, пакунки отримають сім’ї у складних життєвих обставинах, які перебувають на обліку у Вінницькому міському центрі соціальних служб, родини, де виховують дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та інші.

Багатодітні сім’ї, в яких виховують трьох дітей, отримують один продуктовий набір. Родини, де є 4-5 дітей, – два продуктових набори, 5-7 дітей – відповідно три пакунки, понад 7 дітей – чотири набори з продуктами.

Читайте також:

Теги: Вінниця продукти гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зменшення виробництва яєць в домогосподарствах у осінньо-зимовий період призводить до їхнього стрімкого здорожчання
Ціни на яйця різко зросли: фото із супермаркетів та прогноз на зиму
11 листопада, 19:37
Сніг у Вінниці
Вінницю вкрило снігом: комунальники звернулись до мешканців міста
21 листопада, 13:43
Вінницькі медики провели надскладну лапароскопічну операцію
Хірурги Вінниці прооперували пацієнтку з рідкісною пухлиною правого наднирника
3 грудня, 11:46
Продуктові ярмарки пройдуть в усіх районах столиці
Яйця, овочі та фрукти: де у Києві протягом тижня купити фермерські продукти
19 листопада, 09:21
Європа не горить бажанням закуповувати зерно у Росії
Євросоюз майже припинив закуповувати зерно у Росії – Eurostat
20 листопада, 10:34
Девід Леммі: Доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування війни проти України
Найбільший пакет санкцій. Британія запровадила обмеження проти «тіньового флоту» РФ
25 листопада, 15:01
Фото ілюстративне
Крадіжки віскі, парфумів, взуття… декриміналізовані. Засуджені виходять з тюрем
30 листопада, 13:29
Ціни на рослинні олії також зростають. Цього року вони досягли максимуму з 2022 року
Світові ціни на масло зросли до історичного максимуму. ООН назвала причину
6 грудня, 20:17
На початку грудня 2023 року виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні
В Україні впали ціни на один із ключових овочів
8 грудня, 03:00

Новини

Понад 20 тисяч вінничан отримають продуктові набори
Понад 20 тисяч вінничан отримають продуктові набори
У Вінниці пограбували військового
У Вінниці пограбували військового
У Вінниці встановили пам’ятні таблички на лавках
У Вінниці встановили пам’ятні таблички на лавках
У Вінниці водій збив жінку, яка переходила дорогу по «зебрі»
У Вінниці водій збив жінку, яка переходила дорогу по «зебрі»
Вінниця не переходить на «смарагдові» світлофори
Вінниця не переходить на «смарагдові» світлофори
Хірурги Вінниці прооперували пацієнтку з рідкісною пухлиною правого наднирника
Хірурги Вінниці прооперували пацієнтку з рідкісною пухлиною правого наднирника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
119K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
68K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
9330
Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені
9297
«Грузинська мрія» планує позбавити Саломе Зурабішвілі держохорони

Новини

«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Сьогодні, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua