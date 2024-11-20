Євросоюз майже припинив закуповувати зерно у Росії – Eurostat

Підвищені мита з боку ЄС змусили Росію відмовитись від експорту зерна

Росія практично припинила експорт зерна до країн Євросоюзу на тлі підвищених мит. Це випливає із даних Євростату. У вересні ЄС закупив російське зерно всього на 21 тис. євро.

Нагадаємо, Євросоюз запровадив підвищені мита на олійні, зернові культури та продукти їх переробки з РФ та Білорусії з 1 липня. Залежно від товару мита зросли до €95 за тонну, або до 50%.

Євросоюз активно закуповував російське зерно перед набранням чинності рішеннями мита. У червні імпорт збільшився вдвічі.

Як пише Голос Америки, експорт зерна з Росії у 2025 році може скоротитися на дві третини. Експортна квота на експорт зерна з Росії, яка діятиме з лютого по червень наступного року, може бути майже втричі меншою за 29 мільйонів тонн роком раніше через високі темпи експорту в останні місяці та гіршого, ніж очікувалося, врожаю, кажуть експерти.

Росія продовжить експорт зерна без квот з липня по січень, першу половину експортного сезону, а потім запровадить квоти серед приблизно 260 внутрішніх трейдерів, уповноважених владою продавати зерно на міжнародних ринках. Російська консалтингова компанія ІКАР очікує, що експортні квоти у другій половині сезону 2024/25 становитимуть 11,5-12,0 мільйонів тонн.

Нагадаємо, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські загарбники починають примусово відбирати у фермерів не лише зерно, а й овочі.