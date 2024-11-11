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Ціни на яйця різко зросли: фото із супермаркетів та прогноз на зиму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ціни на яйця різко зросли: фото із супермаркетів та прогноз на зиму
Зменшення виробництва яєць в домогосподарствах у осінньо-зимовий період призводить до їхнього стрімкого здорожчання
фото: glavcom.ua

Загалом за жовтень яйця у супермаркетах здорожчали на 60%

Протягом останнього тижня, після стрімкого росту цін на овочі, в Україні різко піднялася ціна і на яйця. «Главком» побував у столичних супермаркетах і порівняв ціни.

Здорожчання яєць восени є цілком логічною динамікою, адже кури починають гірше нестися. Але, коли ціна протягом двох тижнів зросла від 39 грн за десяток до 80 грн, то у споживача виникає багато питань. «Главком» намагався з’ясувати, із  чим пов’язана така динаміка і чи варто очікувати ще більшого здорожчання.

Ціни на яйця різко зросли: фото із супермаркетів та прогноз на зиму фото 1

За даними порталу Мінфін, станом на п’ятницю, 8 листопада, яйця «Квочка» коштували, в середньому, 65,45 грн, тоді як ціни на «Ясенсвіт» складали 64,46 грн. Але це так звана середня ціна і подекуди вартість традиційного для українців продукту вже досягла 80 грн за десяток.

Загалом за жовтень яйця у супермаркетах здорожчали на 60%.

Які цін  у столичних супермаркетах:

  • у мережі «Сільпо» ціна за десяток – 75 грн,
  • у «Варусі» від 60,29 грн до 74,90 грн за десяток,
  • у Novus ціна за десяток від 59,9 грн до 80,99 грн.
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Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі «Суспільному» повідомив, що через похолодання продуктивність курей знижується, а також відбувається оновлення поголів’я, що зазвичай веде до зменшення кількості яєць. За словами представника Мінагрополітики, цього року в жовтні виробництво яєць скоротилось на 5% у порівнянні з минулим роком.

Стрімке підвищення цін підтверджують й офіційні представники українських мереж. «Зростання цін на яйця в мережі АТБ зумовлене виключно підвищенням цін виробниками. Ціни почали зростати з жовтня 2024 року і змінювалися щотижня. У результаті за місяць виробники підвищили ціну на 60%», – пояснила пресслужба мережі АТБ у коментарі УНІАН.

Фахівці пояснюють зростання цін кількома факторами. По-перше, сезонними чинниками, по-друге – зростанням собівартості виробництва. Відомо, що ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність, адже у структурі їх виробництва присутня значна частка домогосподарств (більше 50%).

Ціни на яйця різко зросли: фото із супермаркетів та прогноз на зиму фото 2

Найнижча ціна на яйця у весняно-літній період. Це пов’язано зі збільшенням пропозиції від домашніх господарств, зміною раціону харчування курей та умовами зберігання яєць (спека змушує продавців швидше продавати свій товар і, як наслідок, знижувати відпускні ціни).

І навпаки, зменшення виробництва яєць в домогосподарствах у осінньо-зимовий період призводить до їхнього стрімкого здорожчання.

Основним фактором впливу на ціноутворення виступає собівартість виробництва яєць, яка цього року зросла через здорожчання комбікормів. А вони, у свою чергу, стрибнули у ціні через збільшення вартості зернових культур та продуктів переробки олійних. Лише з початку 2024-го ціна фуражної пшениці зросла на 70%, а фуражної кукурудзи – на 80%.

Дають про себе знати й інші фактори. Зокрема, зростання виробничих витрат через збільшення тарифів на електроенергію для промислових споживачів вдвічі. Також додали у ціні ветеринарні препарати, запчастини, пакувальні матеріали, тощо.

«Ціна на яйця, за інформацією постачальників, зростає через зміну вартості імпортних складових, підвищень цін на логістику, паливо та зростання постійних витрат на тлі зменшення об’ємів виробництва», – зазначив заступник Генерального директора з комерційних питань «ЕКО Маркет» Данило Майстренко.

За словами експерта нинішня ціна ще не межа і варто очікувати подальшого зростання. «З високою вірогідністю ціна буде ще зростати», – вважає Майстренко.

Він наголошує на тому, що попит на цей продукт не знижується, тоді як власної української пропозиції не вистачає для того, щоб покрити потреби ринку. Проблема полягає ще й у тому, що з наближенням зими виробництво яєць вимагатиме додаткових витрат, що, звісно, позначиться на ціні для споживача.

До відома, восени 2022-го ціни на курячі яйця досягли рекордних на той момент 70 грн за десяток. У 2023-му ціна на продукт взимку також була досить високою і перевищувала 60 грн.

Потім ціни стабілізувались – на думку експертів, зараз можна очікувати на щось подібне. Серед головних ризиків, які можуть призвести до ще більшого зростання цін, називають перебої з електропостачанням, через що виробництва та супермаркети будуть змушені переходити на генератори, що означатиме для них додаткові витрати. В інших випадках суттєвих коливань спеціалісти не прогнозують, хоча, як вже зазначалось, деяке збільшення цін ми все ж таки можемо побачити у наступні місяці.

Раніше повідомлялося, що у цьогорічному сезоні в Україні майже вдвічі зросли ціни на гречане зерно. Очікується, що незабаром підскочать і ціни на гречану крупу на полицях магазинів. 

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Теги: продукти ціни супермаркет

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