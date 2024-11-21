Вінницю вкрило снігом: комунальники звернулись до мешканців міста

У Вінниці до прибирання снігу на вулицях містах залучено 34 одиниць техніки

Сьогодні, 21 листопада, у Вінниці випало чимало снігу. Техніка від 3-ї години прибирає шляхи, а з початком робочого дня до робіт долучилися й двірники. Про це повідомили у Вінницькій міській раді.



У Вінниці до прибирання снігу на вулицях містах залучено 34 одиниць техніки. Ще 14 спецавтівок працюють на прибудинкових територіях. Також до розчищення снігу долучились сотні працівників комунальних служб та підрядних підприємств.

«Сніг у місті пішов ще з другої години ночі. А вже близько третьої на проїжджі частини міста виїхала перша техніки для обробки доріг протиожеледними сумішами. Близько четвертої ранку техніка розпочала безпосередньо розчищення проїжджих частин від снігу. Особлива увага була приділена так званим «осьовим лініям» , тобто усуненню снігових мас посередині між проїжджими частинами. Також прибираються пішохідні доріжки, території зупинок тощо. Загалом до роботи на вулицях міста залучено близько 180 працівників Вінницького шляхового управління та підрядних підприємств, а також 34 одиниць спецтехніки», – розповідає начальник відділу утримання об'єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Вячеслав Хілінський.

Працюють комунальники також на прибудинкових територіях міста. Тут розчищати сніг почали з 5 ранку.

Як розповідає директор департаменту житлового господарства міськради Віталій Місецький, до розчищення снігу на дворових територіях залучено 14 одиниць спецтехніки та понад 190 двірників та інших працівників управлінських компаній.

«Наразі основна увага зосереджена саме на розчищенні снігу. Тож проводиться розчищування тротуарів, дворових доріжок та виходів з під'їздів, а також територій навколо контейнерних майданчиків», – зазначає Віталій Місецький.

Також вінничан закликають з розумінням ставитися до роботи дорожньої техніки та не залишати авто на узбіччях.

Нагадаємо, що третій рік поспіль Вінниця буде без головної ялинки у центральному парку. Відсутність ялинки є знаком солідарності з усіма, хто зараз на фронті, а також із родинами, що втратили близьких або переживають за їхню безпеку.