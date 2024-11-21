Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Вінницю вкрило снігом: комунальники звернулись до мешканців міста

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вінницю вкрило снігом: комунальники звернулись до мешканців міста
Сніг у Вінниці
фото з відкритих джерел

У Вінниці до прибирання снігу на вулицях містах залучено 34 одиниць техніки

Сьогодні, 21 листопада, у Вінниці випало чимало снігу. Техніка від 3-ї години прибирає шляхи, а з початком робочого дня до робіт долучилися й двірники. Про це повідомили у Вінницькій міській раді.
 
У Вінниці до прибирання снігу на вулицях містах залучено 34 одиниць техніки. Ще 14 спецавтівок працюють на прибудинкових територіях. Також до розчищення снігу долучились сотні працівників комунальних служб та підрядних підприємств.

«Сніг у місті пішов ще з другої години ночі. А вже близько третьої на проїжджі частини міста виїхала перша техніки для обробки доріг протиожеледними сумішами. Близько четвертої ранку техніка розпочала безпосередньо розчищення проїжджих частин від снігу. Особлива увага була приділена так званим «осьовим лініям» , тобто усуненню снігових мас посередині між проїжджими частинами. Також прибираються пішохідні доріжки, території зупинок тощо. Загалом до роботи на вулицях міста залучено близько 180 працівників Вінницького шляхового управління та підрядних підприємств, а також 34 одиниць спецтехніки», – розповідає начальник відділу утримання об'єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Вячеслав Хілінський.

Працюють комунальники також на прибудинкових територіях міста. Тут розчищати сніг почали з 5 ранку.

Як розповідає директор департаменту житлового господарства міськради Віталій Місецький, до розчищення снігу на дворових територіях залучено 14 одиниць спецтехніки та понад 190 двірників та інших працівників управлінських компаній.

«Наразі основна увага зосереджена саме на розчищенні снігу. Тож проводиться розчищування тротуарів, дворових доріжок та виходів з під'їздів, а також територій навколо контейнерних майданчиків», – зазначає Віталій Місецький.

Також вінничан закликають з розумінням ставитися до роботи дорожньої техніки та не залишати авто на узбіччях.

Нагадаємо, що третій рік поспіль Вінниця буде без головної ялинки у центральному парку. Відсутність ялинки є знаком солідарності з усіма, хто зараз на фронті, а також із родинами, що втратили близьких або переживають за їхню безпеку.

Читайте також:

Теги: Вінниця снігопад погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Синоптики прогнозують теплий день у столиці: наскільки прогріється повітря
Синоптики прогнозують теплий день у столиці: наскільки прогріється повітря
22 жовтня, 07:09
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 05:55
Прогноз погоди на 3 листопада
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 06:00
Прогноз погоди на 5 листопада
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
5 листопада, 05:55
Прогноз погоди на 7 листопада
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
7 листопада, 06:00
На ранок 8 листопада рівень забрудненості повітря середній
У столиці погіршилася якість повітря
8 листопада, 09:20
Не завжди комунальникам доводиться працювати в комфортних умовах
Чому лаються комунальники? Вінницький водоканал жартівливо розповів про свою роботу
8 листопада, 12:47
Правоохоронці встановили причетність 54-річного жителя Одеської області до сприяння у незаконному перетині державного кордону
У Вінниці поліцейські затримали одесита, який організовував втечі ухилянтів за кордон
12 листопада, 12:02
У якому районі столиці найбезпечніше повітря: моніторинг від КМДА
У якому районі столиці найбезпечніше повітря: моніторинг від КМДА
18 листопада, 08:55

Новини

Вінницю вкрило снігом: комунальники звернулись до мешканців міста
Вінницю вкрило снігом: комунальники звернулись до мешканців міста
Лісівники Вінниччини «зловили» на камеру рідкісних оленів плямистих
Лісівники Вінниччини «зловили» на камеру рідкісних оленів плямистих
У Вінниці водій скоїв ДТП та втік: травмувалось двоє дорослих та дитина
У Вінниці водій скоїв ДТП та втік: травмувалось двоє дорослих та дитина
Вінницького депутата підозрюють в оборудках із землею
Вінницького депутата підозрюють в оборудках із землею
На Вінниччині ТЕС припинила роботу після російських атак
На Вінниччині ТЕС припинила роботу після російських атак
Водій вантажівки насмерть збив пішохода на Вінниччині
Водій вантажівки насмерть збив пішохода на Вінниччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
21K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
17K
Створив злочинне угрупування. Генпрокуратура оголосила підозру відомому «злодію у законі»
12K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
У «Резерв+» з'явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Новини

Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 14:26

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua