На девʼятьох лавках центрального парку ім. Леонтовича та Європейської площі Вінниці зʼявились пам’ятні таблички. Про це повідомила вінничанка Наталя Некипіла.

«Мета ініціативи — тактовно нагадувати суспільству, що умовно спокійне життя і дозвілля можливе завдяки людям, які віддали у цій боротьбі найцінніше – своє життя. Та завдяки нашим силам оборони», – йдеться в публікації.

У Вінниці встановили пам’ятні таблички на лавках фото: vinnitsa.info

Проєкт назвали «Поміж нас», бо ті про кого хочемо нагадати, у наших серцях, думках, діях і памʼяті. Поміж нас завжди, де б не були.

«Ця загальноукраїнська ініціатива – частина роботи ГО «Momentofhonorcommunity». У Києві в парку памʼяті Михайла Реуцького, на позивний Тихий, такі таблички встановить його донька Катя. Також в рамках ініціативи «Поміж нас» незабаром на спинках сидінь у вагонах київського метро зʼявляться наклейки з такими написами», – зазначає громадська діячка.

Нагадаємо, що на вулицях Вінниці встановлюють нові інформаційні таблички ініціативи «Стріткод». Вони не лише покращать міську навігацію, а й допоможуть краще зрозуміти, на честь кого називається вулиця.