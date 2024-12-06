Світові ціни на масло зросли до історичного максимуму. ООН назвала причину

Ціни на рослинні олії також зростають. Цього року вони досягли максимуму з 2022 року

У своєму звіті ООН повідомляє, що у країнах Євросоюзу масло подорожчало майже на 50% з початку 2024 року

Світові ціни на вершкове масло у листопаді досягли нового рекордного максимуму. Зростання пов’язане з сильним внутрішнім та міжнародним попитом. Про це повідомляє продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

У своєму звіті ООН повідомляє, що у країнах Євросоюзу масло подорожчало майже на 50% з початку 2024 року. Також це пов’язано зі зростанням світових цін на молоко через зменшення виробництва у Європі. Ціни на сир також зросли, що відображає обмежені можливості для задоволення дедалі більшого імпортного попиту, зазначають в ООН.

Ціни на рослинні олії також зростають. Цього року вони досягли максимуму з 2022 року. Це пов’язано зі скороченням постачань.

Проте глобальні ціни на пшеницю, як зазначається, продовжують знижуватися щомісяця через збільшення поставок.

Відбулося зниження міжнародних цін на свинину. Під впливом валютних коливань вартість баранини також впала. А під тиском значних експортних поставок з регіонів-виробників знизилася ціна на птицю. На яловичину – лишилася стабільною.

До слова, Росія імпортує вершкове масло з Об’єднаних Арабських Еміратів і Туреччини, щоб стримати різке зростання цін, яке викликало занепокоєння у споживачів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Россільгоспнагляд повідомив, що поставки вершкового масла з ОАЕ розпочалися 18 жовтня, до цього часу такі поставки не здійснювалися. На цей момент ОАЕ поставили до Росії 90 метричних тонн масла, а також у жовтні Росія почала імпортувати масло з Туреччини.

Як відомо, ціни на вершкове масло досягли рекордного рівня в Європі – вони виросли на 83% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це пише агентство Reuters.

Вершкове масло в Європі рекордно подорожчало, що стало поганою новиною для пекарів та кондитерів, які готуються до різдвяних свят та вже зіткнулися з високими витратами на шоколад та цукор.