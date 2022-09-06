Пенсіонерка з Вінниччини, яка виправдовувала Путіна, отримала смішний штраф

Суд визнав жінку винною в публічному запереченні збройної агресії Росії проти України

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області визнав винною місцеву пенсіонерку в публічному запереченні здійснення збройної агресії Росії проти України (ч. 1 ст.111-1 Кримінального кодексу) і призначив 8,5 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 1 вересня.

За матеріалами справи на початку липня обвинувачена, перебуваючи на ринку біля будинку культури і техніки у Жмеринці, публічно заперечувала факт нападу Росії на Україну. Зокрема, жінка говорила, що «військовослужбовці Збройних сил України здійснюють обстріли мирного населення України», «місто Маріуполь розбомбили Збройні сили України», «місто Донецьк бомбили Збройні сили України», «місто Бучу розбомбили українці та здійснювали там насилля, а не те, що показують в новинах, то все брехня», «зґвалтування та мародерство на захоплених територіях вчиняють наші українці та Збройні сили України», «Путін не оголосив нам війну та не бомбить нас, це все Збройні сили України», «не Росія напала на Україну, а Україна на Росію», «такої країни, як Україна, не повинно бути, а повинна бути єдина росія».

Обвинувачена надала суду письмову заяву, в якій зазначила, що визнає вину. Також попросила розглянути справу без її присутності.

Суд дійшов висновків, що законодавець передбачив покарання за ч. 1 ст.111-1 ККУ лише позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від десяти до п`ятнадцяти років. А це, на думку суду, є неадекватним та несправедливим у конкретному випадку.

Крім цього, суд дослідив, що 67-річна обвинувачена тривалий час займається виготовленням та реалізацією ковбасних виробів. А, отже, отримує доходи. Це стало підставою, що Феміда призначила штраф на суму 8,5 тис. грн, застосувавши статтю 69 Кримінального кодексу. Таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження нових злочинів, сказано у вироку.

Як відомо, в Україні триває 195-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49800 рашистів, 2077 російських танків, 236 літаків і 207 гелікоптерів.