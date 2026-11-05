Вінниця опинилася під ударом РФ: у місті спалахнула сильна пожежа, є постраждалі

Після влучання поблизу Вінниці виникла пожежа, а до лікарні доправили двох людей

Російські окупаційні війська 5 листопада атакували Вінниччину безпілотниками. Внаслідок влучання на території громади, суміжної з Вінницькою, спалахнула пожежа. Двоє людей дістали поранення та були госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Вінниці Сергія Моргунова.

За словами мера, влучання зафіксували на території сусідньої громади. Після удару виникло займання, до ліквідації наслідків якого залучили відповідні служби.

«Влучання: зафіксовано на території громади, суміжної з Вінницькою. На місці виникла пожежа, працюють відповідні служби», – повідомив Моргунов.

Міський голова також повідомив про двох постраждалих, яких доправили до одного з медичних закладів Вінниці.

«Постраждалі: до однієї з лікарень міста доправили двох людей у стані середньої тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу», – зазначив посадовець.

На місці влучання продовжують працювати відповідні служби. Вони займаються ліквідацією пожежі та наслідків російського удару.

Нагадаємо, 5 листопада російські окупаційні війська також здійснили майже 20 атак безпілотниками по Дніпропетровській області. Під ударами опинилися шість районів регіону.

За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, підприємство та об'єкти інфраструктури.

Зокрема, у Дніпрі російські безпілотники пошкодили інфраструктуру, приватний житловий будинок і гаражі. Поранень дістали троє людей.