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Таємне поховання Кашпіровського у Вінниці: журналісти з’ясували нові деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Таємне поховання Кашпіровського у Вінниці: журналісти з’ясували нові деталі
Анатолія Кашпіровського поховали на Центральному кладовищі у Вінниці
фото: «Суспільне»

У Вінницькій міськраді запевнили: жодних звернень щодо поховання Кашпіровського до міської влади не надходило

Поховання відомого психотерапевта Анатолія Кашпіровського у Вінниці організували його родичі. Вони самостійно облаштували могилу за допомогою сторонніх людей та оплатили всі роботи власним коштом. Про це повідомляє видання «Ми – вінничани», передає «Главком».

За інформацією журналістів, комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» підтвердило, що отримало заяву від одного з родичів Кашпіровського та копії необхідних документів. Водночас працівники підприємства до облаштування могили не залучалися.

У Вінницькій міськраді запевнили: жодних звернень щодо поховання Кашпіровського до міської влади не надходило. Ані рада, ані виконком, ані відповідні підрозділи не ухвалювали спеціальних рішень про місце поховання чи проведення робіт. Грошей із міського бюджету на це також не виділяли.

Також видання з'ясувало, що Державна митна служба підтвердила ввезення труни з тілом Кашпіровського в Україну, однак не розкрила, коли саме та через який пункт пропуску її доправили.

Нагадаємо, Кашпіровський помер 3 жовтня 2026 року у віці 87 років. За інформацією російських медіа, останні дні він провів у лікарні в Москві, де 8 жовтня відбулася церемонія прощання. 

До слова, директор Кашпіровського Сергій Рудих розповів, що незадовго до смерті чоловіку раптово стало зле – різко впав артеріальний тиск. Психотерапевту викликали швидку допомогу та госпіталізували до однієї з лікарень Москви, де в нього зупинилося серце. За словами Рудих, тривалої хвороби у Кашпіровського не було, а його смерть стала несподіванкою. 

Як повідомлялося, у Вінниці 13 жовтня без публічного оголошення відбулося поховання скандального психотерапевта Анатолія Кашпіровського, який тривалий час жив у Росії та здобув популярність завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х.

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Теги: Вінниця поховання

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