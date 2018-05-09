Рух транспорту по вулиці Генерала Арабея буде призупинено
- Сьогодні, 07:51
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Обмеження тимчасові
З 08:00 10 травня до 08:00 12 червня буде перекрито рух транспорту по вулиці Генерала Арабея. Рух транспорту буде обмежений на відрізку від перехрестя з вулицею Пугачова до перехрестя з вулицею Хмельницьке шосе.
Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком».
Тимчасове обмеження руху відбудеться у зв’язку з виконанням робіт по реконструкції інженерних мереж по вулиці Генерала Арабея.
Рух автобусів №11Б в обох напрямках буде організовано в об’їзд по вул. Лесі Українки, Магістратській, Хмельницькому шосе.