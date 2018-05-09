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    Рух транспорту по вулиці Генерала Арабея буде призупинено

    Обмеження тимчасові
    З 08:00 10 травня до 08:00 12 червня буде перекрито рух транспорту по вулиці Генерала Арабея. Рух транспорту буде обмежений на відрізку від перехрестя з вулицею Пугачова до перехрестя з вулицею Хмельницьке шосе.  Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком». Тимчасове обмеження руху відбудеться у
    • Сьогодні, 07:51
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    Обмеження тимчасові

    З 08:00 10 травня до 08:00 12 червня буде перекрито рух транспорту по вулиці Генерала Арабея. Рух транспорту буде обмежений на відрізку від перехрестя з вулицею Пугачова до перехрестя з вулицею Хмельницьке шосе. 
    Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком».
    Тимчасове обмеження руху відбудеться у зв’язку з виконанням робіт по реконструкції інженерних мереж по вулиці Генерала Арабея.
    Рух автобусів №11Б  в  обох  напрямках  буде  організовано в  об’їзд  по вул. Лесі Українки, Магістратській, Хмельницькому шосе.
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