Рух транспорту по вулиці Генерала Арабея буде призупинено

Обмеження тимчасові

З 08:00 10 травня до 08:00 12 червня буде перекрито рух транспорту по вулиці Генерала Арабея. Рух транспорту буде обмежений на відрізку від перехрестя з вулицею Пугачова до перехрестя з вулицею Хмельницьке шосе. Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком». Тимчасове обмеження руху відбудеться у



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Обмеження тимчасові

З 08:00 10 травня до 08:00 12 червня буде перекрито рух транспорту по вулиці Генерала Арабея. Рух транспорту буде обмежений на відрізку від перехрестя з вулицею Пугачова до перехрестя з вулицею Хмельницьке шосе.

Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє « Главком ».

Тимчасове обмеження руху відбудеться у зв’язку з виконанням робіт по реконструкції інженерних мереж по вулиці Генерала Арабея.

Рух автобусів №11Б в обох напрямках буде організовано в об’їзд по вул. Лесі Українки, Магістратській, Хмельницькому шосе.