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    Стали відомі розміри інформаційної мережі НКВС, яка діяла на Вінниччині у минулому столітті

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    Стали відомі розміри інформаційної мережі НКВС, яка діяла на Вінниччині у минулому столітті

    Історичні факти

    Перед початку сорокових років минулого століття на Вінниччині діяла чимала агентурна мережа НКВС УРСР. Всього доноси спецслужбам писало 1775 таємних агентів. 

    Про це йдеться у матеріалі проекту «Безмертний барак». 

    Із оцифрованих архівних документів: «Відомості НКВС УРСР про склад і кількість агентурно-інформаційної мережі по областям УРСР на 20 січня 1940 року» стає відомо, що на території регіону в цей час працювало 1775 учасників сітки НКВС. З них: 147 агентів, 37 резидентів та 1575 інформаторів. Вказано також кількість конспіративних квартир, яка діяла в області - 16. Вони писали доноси і збирали інформацію про людей, яких “розробляли” чекісти.

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    Матеріал під грифом «Цілком секретно» підготували у першому спецвідділ НКВС УРСР. який знаходився в Києві. Сьогодні це архівні справи СБУ. 

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    Стали відомі розміри інформаційної мережі НКВС, яка діяла на Вінниччині у минулому столітті
    Стали відомі розміри інформаційної мережі НКВС, яка діяла на Вінниччині у минулому столітті
    Стали відомі розміри інформаційної мережі НКВС, яка діяла на Вінниччині у минулому столітті

    Джерело: Vinbazar

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