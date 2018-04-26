Стало відомо, як у Вінниці працюватимуть лікарні під час травневих вихідних

У Вінниці, з 28 квітня по 1 травня, центри і амбулаторії первинної медичної допомоги працюватимуть за графіком вихідного дня.

Як повідомляють у департаменті охорони здоров’я міської ради, у святкові та вихідні дні, в разі необхідності отримання медичної допомоги, дорослим варто звертатись до приймальних відділень міської клінічної лікарні №1 (вул. Хмельницьке шосе, 96), міської клінічної лікарні №3 (вул. Маяковського, 138). А для отримання



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У Вінниці, з 28 квітня по 1 травня, центри і амбулаторії первинної медичної допомоги працюватимуть за графіком вихідного дня.

Як повідомляють у департаменті охорони здоров’я міської ради, у святкові та вихідні дні, в разі необхідності отримання медичної допомоги, дорослим варто звертатись до приймальних відділень міської клінічної лікарні №1 (вул. Хмельницьке шосе, 96), міської клінічної лікарні №3 (вул. Маяковського, 138).

А для отримання медичної допомоги хірургічного профілю дорослим потрібно звертатись міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Київська, 68).

У разі погіршення здоров’я дітей, варто звертатись до міської лікарні «Центр матері та дитини» (вул. Маяковського, 138).

КП «Міський лікувально-діагностичний центр» працюватиме за наступним графіком: 28.04 – з 9.00 до 18.00; 29.04 – з 9.00 до 15.00; 30.04, 01.05 – вихідні дні. МКП «Медичний стоматологічний центр» працюватиме за наступним графіком: 28.04 – з 9.00 до 15.00; 30.04 – з 8.00 до 21.00; 29.04, 01.05 – вихідні дні.

Джерело: Vinbazar