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    Зеленський пригрозив окупантам, що вдарили по Вінниці

    Зеленський пригрозив терористам - Зеленський пригрозив окупантам, що вдарили по Вінниці

    Зеленський пригрозив терористам

    фото: кадр з відео

    Президент України пригадав про трибунал через російську агресію

    Президент Володимир Зеленський заявив, що тюрма є найкращим для тих терористів, які запустили ракети по Вінниці. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    Це трапилось після моторошної атаки росіян по Вінниці, внаслідок якої загинуло щонайменше 23 людини.

    «Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли «Калібри» по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує», – сказав президент України.

    Володимир Зеленський також пригадав, що сотні тисяч наших військовослужбовців щодня й щоночі стримують російську навалу, а українці роблять один із найвагоміших внесків в історії у боротьбі проти тероризму.

    Також президент звернувся до демократичного світу та закликав закріпити все це належними юридичними інструментами:

    • статусом держави-терориста для Росії;
    • спеціальним трибуналом щодо російської агресії;
    • спеціальним компенсаційним механізмом, який спрямує кошти держави-терориста тим, кого вона хотіла знищити;
    • новими санкціями за терор.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

    Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

    Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

    Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація трибунал #stoprussia
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    Зеленський пригрозив окупантам, що вдарили по Вінниці