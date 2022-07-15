Зеленський пригрозив окупантам, що вдарили по Вінниці

Президент України пригадав про трибунал через російську агресію

Президент Володимир Зеленський заявив, що тюрма є найкращим для тих терористів, які запустили ракети по Вінниці. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Це трапилось після моторошної атаки росіян по Вінниці, внаслідок якої загинуло щонайменше 23 людини.

«Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли «Калібри» по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує», – сказав президент України.

Володимир Зеленський також пригадав, що сотні тисяч наших військовослужбовців щодня й щоночі стримують російську навалу, а українці роблять один із найвагоміших внесків в історії у боротьбі проти тероризму.

Також президент звернувся до демократичного світу та закликав закріпити все це належними юридичними інструментами:

статусом держави-терориста для Росії;

спеціальним трибуналом щодо російської агресії;

спеціальним компенсаційним механізмом, який спрямує кошти держави-терориста тим, кого вона хотіла знищити;

новими санкціями за терор.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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