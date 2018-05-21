Турнір з віджимання серед хлопців та турнір з присідання серед дівчат відбудеться у Вінниці

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Змагання серед молоді

22 травня з 14:00 на Набережній «Рошен» розпочнеться турнір з віджимання серед хлопців та турнір з присідання серед дівчат. Організатори заходу: відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради, Вінницька молодіжна рада, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання».

Про це інформує прес-служба Вінницької міськради, повідомляє « Главком ».

Захід проводиться з метою організації змістового дозвілля студентів, спрямованих на фізичний та духовний розвиток; проведення змагання між студентською молоддю. Учасники заходу: студентська молодь, представники професійно-технічних училищ, навчальних закладів I-II та III-IV рівнів акредитації. Читайте також Мітинг «проти свавілля патрульної поліції» відбудеться у Вінниці Сьогодні, 15:16

О 14:00 розпочнеться реєстрація учасників. З 14:20 до 14:40 відбудеться проведення турніру з віджимання серед хлопців. З 14:40 до 15:00 –турніру з присідання серед дівчат. О 15:00 уде нагородження переможців та всіх учасників.

Інформація для довідок: КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» м. Вінниця, вул. Соборна, 91, тел. (0432) 50-82-13, vinsmart@ukr.net