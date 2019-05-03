У центрі Вінниці чоловік викрав писанки з великоднього дерева
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Розсилка
Сума завданих збитків складає 6 тис. грн
2 травня близько 14:00 невідомий чоловік викрав дві декоративні писанки з «Дерева воскресіння». Фотолокацію розмістили напередодні Великодня на Європеській площі. Зловмисника затримала поліція.
Як повідомляють у Ситуаційному центрі Вінниці, правопорушника доставили до Вінницького відділу поліції. В йього діях вбачать кримінальне правопорушення частини 1 статті 185 ККУ (Крадіжка).
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Наразі триває слідство.
Джерело: Vinbazar