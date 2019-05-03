У колекторі теплотраси під Повітрофлотським мостом згоріли двоє чоловіків



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На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки Фото: ДСНС

Тіла чоловіків виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

У п’ятницю, 3 травня, вранці сталася пожежа під Повітрофлотським шляхопроводом, що у Солом’янському районі столиці. Інформація про загоряння надійшла до столичної Служби порятунку 101 о 05:06.

На місце події було направлено рятувальників 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю вогнеборців було встановлено, що під Повітрофлотським шляхопроводом в колекторі теплотраси горить сміття на площі 10 кв. м.

О 05:58 пожежу було ліквідовано.

Під час гасіння пожежі в камері колектора вогнеборці виявили тіла двох чоловіків.

На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

Обставини трагедії та особи загиблих встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, з 22 по 28 квітня у Києві вогнеборці ліквідували 239 пожеж. На пожежах загинула одна людина.