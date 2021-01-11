У дитсадку Вінниці стався вибух, постраждала дитина

Вихователька розповіла, що вибухнуло щось «кругленьке, як м’ячик»

Сьогодні, 11 січня, у Вінниці на території дитячого садочку стався вибух. У результаті інциденту постраждала дитина. Про це повідомляє Vinnitsa.info.

Як повідомляється, вибух стався на території дитячого садочку №7, який знаходиться по Бульвару Свободи.

У Головному управліні Національної поліції у Вінницькій області спочатку повідомили журналістам, що ушкодження отримали троє дітей. Потім на місці події стало відомо, що незначний опік отримала лише одна дитина. Її не госпіталізовували.

Кореспондент видання на місці події поспілкувалась зі свідками. Одна з жінок розповідає, що почула «хлопок», думала, що хтось з працівників дитсадка бавиться петардами. Потім вона вийшла на вулицю і вже побачила, що їде машина «швидкої» та пожежна.

Пізніше одна з виховательок розповіла батькам, що діти цілі, пошкоджений лише верхній одяг, а вибухівка була схожа на «попригунчик», як м’ячик.

«Вихователька думала, що діти вийняли цей м’ячик серед іграшок. Вони взяли його на гірку. Ніхто нічого не підпалював. Воно, чи випало з рук, чи відерцем стукнули і воно взірвалось. Всі діти цілі. Єдине, що одяг пошкоджений. Одяг взяли на експертизу щоб встановити яка саме речовина вибухнула.

То якийсь саморобний пристрій. То не петарда. Воно кругленьке, як м’ячик. Виглядало, як попригунчик», - говорила вихователька.

Завідуюча дитсадка Олена Просєкова теж повідомила, що діти не постраждали, пошкоджено лише одяг.

«Медики на місці оглянули дітей і малюків батьки забрали додому», - каже Просєкова.

Що саме вибухнуло на дитячому майданчику і як вибухонебезпечні речовини потрапили на територію дитсадка, має встановити поліція.



