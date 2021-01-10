Вибух на Полтавщині: на газопроводі тривають ремонтні роботи

У суботу на магістральному газопроводі стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині

Для забезпечення пожежної безпеки залишаються на чергуванні дев’ять чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС

На газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород», де вчора стався вибух з подальшим горінням, тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Для забезпечення пожежної безпеки залишаються на чергуванні дев’ять чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, газопостачання всіх населених пунктів, які постраждали від вибуху газопроводу, відновлено.

Нагадаємо, у суботу на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.

Нині горіння газу на місці аварії припинено і розпочато роботи по ремонту магістрального газопроводу.

Як повідомлялося раніше, у зоні аварії відбувалися масові протести мешканців Полтавської області проти підняття цін на газ.