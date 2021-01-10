Вибух на Полтавщині: на газопроводі тривають ремонтні роботи
Для забезпечення пожежної безпеки залишаються на чергуванні дев’ять чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС
На газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород», де вчора стався вибух з подальшим горінням, тривають ремонтні роботи.
Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Для забезпечення пожежної безпеки залишаються на чергуванні дев’ять чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.
Як відомо, газопостачання всіх населених пунктів, які постраждали від вибуху газопроводу, відновлено.
Нагадаємо, у суботу на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.
Нині горіння газу на місці аварії припинено і розпочато роботи по ремонту магістрального газопроводу.
Як повідомлялося раніше, у зоні аварії відбувалися масові протести мешканців Полтавської області проти підняття цін на газ.