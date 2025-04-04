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Росія видала цинічну заяву про ракетний удар у Кривому Розі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія видала цинічну заяву про ракетний удар у Кривому Розі
Росія вдарила про Кривогу Рогу 4 квітня балістичною ракетою
фото: ДСНС

4 квітня ворог вдарив балістичною ракетою по місту Кривий Ріг

Росіяни видали цинічне виправдання ракетного удару по Кривому Рогу. Пропагандистські ЗМІ сповістили з посиланням на Міноборони Росії, що армія РФ вдарила по місцю, де проходили збори українських військових та іноземних інструкторів, передає «Главком».

Росія видала цинічну заяву про ракетний удар у Кривому Розі фото 1

Російське Міноборони заявило про високоточний удар ракетою по ресторану, де проводилось зібрання командирів Збройних сил України та західних інструкторів. 

Росія видала цинічну заяву про ракетний удар у Кривому Розі фото 2

Відомство навіть назвало втрати. Згідно з повідомленням, було вбито 85 військових та іноземних офіцерів, а також 20 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених.

Зазначається, що у Кривому Розі загинуло як мінімум 16 людей, з них шестеро – діти. Від ворожого удару постраждали понад 40 людей. На місці атаки працюють усі екстрені служби. Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, 2 квітня, ввечері, російські війська завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська.

У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського удару балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше пʼять будинків. Президент Зеленський показав моторошні фото наслідків.

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Теги: армія Кривий Ріг обстріл росія смерть

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