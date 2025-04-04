Росія видала цинічну заяву про ракетний удар у Кривому Розі

4 квітня ворог вдарив балістичною ракетою по місту Кривий Ріг

Росіяни видали цинічне виправдання ракетного удару по Кривому Рогу. Пропагандистські ЗМІ сповістили з посиланням на Міноборони Росії, що армія РФ вдарила по місцю, де проходили збори українських військових та іноземних інструкторів, передає «Главком».

Російське Міноборони заявило про високоточний удар ракетою по ресторану, де проводилось зібрання командирів Збройних сил України та західних інструкторів.

Відомство навіть назвало втрати. Згідно з повідомленням, було вбито 85 військових та іноземних офіцерів, а також 20 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених.

Зазначається, що у Кривому Розі загинуло як мінімум 16 людей, з них шестеро – діти. Від ворожого удару постраждали понад 40 людей. На місці атаки працюють усі екстрені служби. Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, 2 квітня, ввечері, російські війська завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська.

У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського удару балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше пʼять будинків. Президент Зеленський показав моторошні фото наслідків.