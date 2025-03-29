Власник ритуальної служби розповідає в TikTok про поховання і набирає мільйони переглядів

Люди активно переглядають подібний контент, адже тоді перестають сприймати смерть як трагедію

Олександр Кучков – власник ритуальної служби у Запоріжжі. П’ять років тому він почав вести TikTok, де розповідає про особливості та атрибутику поховань. Каже, на зйомку одного відео витрачає не більше хвилини, а ось підписників в нього стає дедалі більше. Так, відео з оглядом труни набрало понад 6 млн переглядів. Про це інформує «Главком», посилаючись на «Суспільне».

Усе починалось як рекламна кампанія. Згодом, коли контент став популярним, Олександр Кучков почав знімати його, аналізуючи запит аудиторії.

«Було дуже багато різних запитань, на які ми надавали відповіді. Розповідали про традиції, розвіювали забобони, розказували про товар», – пояснює власник ритуальної служби.

Олександр каже, у цій сфері працює понад 27 років, тож контент соцмереж переважно побудований на власному досвіді.

«Дивно розуміти, що насправді це актуальна інформація»; «Дуже вдячна за чітку професійну відповідь»; «Мурашки по спині»; «Капець як страшно» – так глядачі реагують на відео Олександра.

Психотерапевтка Олена Лісова пояснює, люди активно переглядають подібний контент, адже тоді перестають сприймати смерть як трагедію.

«Він при відкриває для людей завісу невідомого, і робить це легко та невимушено», – каже фахівчиня про Олександра Кучкова.

Раніше православна церква України пояснила ставлення до кремації.

До слова, кремація у Києві коштує від 4 тис грн. за стандартну послугу до 9 тис. грн за термінову. Базовий пакет коштує 7 тис. грн, до нього вхрдить стандартна кремація, читання ритуалу, панахида, урна, бальзамація і зберігання тіла, прощальна зала і транспортування до крематорію.