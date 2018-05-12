У Гайсинському районі поліцейські затримали грабіжника

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Чоловік зізнався у вчиненому

Працівники поліції затримали підозрюваного у пограбуванні жителя села Зятківці. З автомобіля, який знаходився в гаражному приміщенні на території домогосподарства, зловмисник забрав грошові кошти та побив власника.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«До правоохоронців звернувся житель села Зятківці та повідомив, що близько 5 ранку він став жертвою злочину. За словами заявника, невідомий проник до його гаражу та забрав з автомобіля 4500 грн і 200 доларів США. Потерпілий самотужки намагався затримати зловмисника, але останній побив його та втік, загубивши на місці злочину свій мобільний телефон», - йдеться у повідомленні.

Проведеними розшуковими заходами поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 20-річний місцевий житель. Правопорушник у вчиненому зізнався.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.