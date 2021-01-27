У Канаді помер відомий український професор з Вінниці

Професор став відомим завдяки внеску у теорію чисел Фібоначчі та застосування їх в інформатиці

У Канаді помер відомий вінницький науковець Олексій Стахов – професор-математик, винахідник та інженер. Про це повідомляє доцентка Вінницького національного технічного університету Олени Коваленко у Facebook.

«Олексій Петрович Стахов, видатний науковець, багато учнів якого працюють зараз в університеті та на різних підприємствах, створили свої власні наукові школи, стали розробниками складного аналого-цифрового обладнання, науковий керівник Віктора Стейскала, Олексія Азарова, Володимира Лужецького і багатьох інших. Я захоплювалась його лекціями і все життя з гордістю згадувала про навчання та співпрацю з цим Великим вченим. Хмаринки на небі поповнились ще одним науковцем, сумуємо разом з його унікальною родиною!», – пише Коваленко.

Як повідомляє «Вікіпедія», Олексій Стахов відомий завдяки внеску у теорію чисел Фібоначчі й золотого перетину та їх застосування в інформатиці й теорії вимірювань і технології.

З 1989 до 2004 року він був спочатку завідувачем кафедр прикладної математики та обчислювальних систем Вінницького технічного університету, а з 1997 року – комп'ютерних наук Вінницького державного аграрного університету.

З 2003 року Президент Міжнародного клубу Золотої секції, а з 2005 року – директор Інституту Золотого Секції Академії Тринітаризму (Росія) і членом Наукового товариства імені Шевченка у Канаді. Професор помер на 82-му році життя.

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