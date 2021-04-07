У Вінниці молода жінка сяде в тюрму за продаж наркотиків

На момент затримання жінка вже перебувала під слідством за аналогічний злочин, але не зупинилася

До шести років позбавлення волі з конфіскацією майна у Вінниці засудили 23-річну жінку, яка продавала наркотики. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Наркоторговку затримали в листопаді минулого року. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у неї згортки з амфетаміном, а в її помешканні – пакет з наркотиками і ваги. На момент затримання жінка вже перебувала під слідством за аналогічний злочин, але не зупинилася.

Підсудна продавала наркотики та психотропні речовини за допомогою мобільного додатку Telegram, роблячи закладки і повідомляючи клієнтам про їх розташування.

Жінку судили за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Тим часом, у Вінниці чоловіка позбавили волі на 6 років за те, що намагався передати наркотики до в'язниці.