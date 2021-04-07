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    У Вінниці молода жінка сяде в тюрму за продаж наркотиків

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    Підсудна продавала наркотики та психотропні речовини за допомогою мобільного додатку Telegram - У Вінниці молода жінка сяде в тюрму за продаж наркотиків
    Підсудна продавала наркотики та психотропні речовини за допомогою мобільного додатку Telegram
    фото: vn.npu.gov.ua

    На момент затримання жінка вже перебувала під слідством за аналогічний злочин, але не зупинилася

    До шести років позбавлення волі з конфіскацією майна у Вінниці засудили 23-річну жінку, яка продавала наркотики. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

    Наркоторговку затримали в листопаді минулого року. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у неї згортки з амфетаміном, а в її помешканні – пакет з наркотиками і ваги. На момент затримання жінка вже перебувала під слідством за аналогічний злочин, але не зупинилася.

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    У Вінниці молода жінка сяде в тюрму за продаж наркотиків
    У Вінниці молода жінка сяде в тюрму за продаж наркотиків

    Підсудна продавала наркотики та психотропні речовини за допомогою мобільного додатку Telegram, роблячи закладки і повідомляючи клієнтам про їх розташування.

    Жінку судили за трьома статтями Кримінального кодексу України.

    Тим часом, у Вінниці чоловіка позбавили волі на 6 років за те, що намагався передати наркотики до в'язниці.

    Теги: наркотики Вінниччина
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