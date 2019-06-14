У Вінниці чоловік обікрав дитину. Момент злочину зафіксували камери



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Чоловік довго спостерігав за речами дитини

На площі Костянтина Могилки невідомий чоловік вкрав сумку малолітнього хлопчика. Подію зафіксували камери відеоспостереження. Наразі поліція розшукує зловмисника.

Про це повідомляють у Ситуаційному центрі.

Невідомий чоловік довго спостерігав за речами дитини, які залишили на лаві біля фонтанів. Тоді крадій забрав поясну сумку хлопця та швидко зник з місця події. Інформацію щодо зовнішності зловмисника та відеозапис передали працівникам поліції.

Якщо ви впізнали чоловіка на відео, зателефонуйте за номером Ситуаційного центру 067-4-102-101.

Джерело: Vinbazar