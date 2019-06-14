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    У Вінниці чоловік обікрав дитину. Момент злочину зафіксували камери

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    У Вінниці чоловік обікрав дитину. Момент злочину зафіксували камери

    Чоловік довго спостерігав за речами дитини

    На площі Костянтина Могилки невідомий чоловік вкрав сумку малолітнього хлопчика. Подію зафіксували камери відеоспостереження. Наразі поліція розшукує зловмисника.

    Про це повідомляють у Ситуаційному центрі.

    Невідомий чоловік довго спостерігав за речами дитини, які залишили на лаві біля фонтанів. Тоді крадій забрав поясну сумку хлопця та швидко зник з місця події. Інформацію щодо зовнішності зловмисника та відеозапис передали працівникам поліції.

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    Якщо ви впізнали чоловіка на відео, зателефонуйте за номером Ситуаційного центру 067-4-102-101.

    Джерело: Vinbazar

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