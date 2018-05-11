У Вінниці фельдшерка захворіла на туберкульоз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка більше 18-ти років працювала в тубдиспансері

38-річній фельдшерці-лаборантці Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» під час медичного огляду діагностували туберкульоз верхніх долей легень (вогнищевий).

Жінка захворіла на жахливу недугу після 18,5 роботи з хворими на сухоти. Управління Держпраці видало розпорядження про створення спеціальної комісії для розслідування випадку.

Як повідомляє прес-служба управління, комісією встановлено причини виникнення професійного захворювання, а саме: наявнісь на робочому місці патогенних мікроорганізмів – збудника туберкульозу (Мycobacterium Tuberculosis) та професійний контакт з туберкульозними хворими та інфікованими біосередовищами; не проведення ревізії вентиляційної системи, у зв’язку з чим не може бути забезпечена її ефективна робота; відсутність безоплатного щозмінного отримання 0,5 л молока, незалежно від тривалості зміни; недотримання процедури проведення періодичного медичного огляду, як працівникам, що працюють у шкідливих умовах праці.

З метою ліквідації і запобігання професійних захворювань (отруєнь) головному лікарю Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» запропоновано усунути ці причини та посилити контроль за використанням засобів індивідуального захисту органів дихання (респіраторів) персоналом та (масок) пацієнтами залежно від ступеня ризику.