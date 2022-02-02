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    Під Києвом хлопчик пішки прямував у столицю шукати маму

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    Дитина пройшла 4 км - Під Києвом хлопчик пішки прямував у столицю шукати маму
    Дитина пройшла 4 км
    фото: Нацполіція

    Маленький пішохід повідомив, що матір не з’являлася вдома чотири дні

    У місті Гостомель Київської області восьмирічний хлопчик пішки вирушив до столиці, щоб знайти маму. Жінка чотири дні не з'являлася вдома. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

    Патрульні на дорозі помітили хлопчика, який йшов пішки з Гостомеля до Києва.

    Поліцейські патрулювали з протилежного боку вказаний відрізок дороги на автомобілі «фантом». За допомогою спецсигналів патрульні розвернулися і під'їхали до дитини.

    «Самотній, замерзлий, без шапки, але такий впевнений у своїй місії... Восьмирічний хлопчик йшов на пошуки мами, яка, за його словами, чотири дні не з'являється вдома», – повідомив Білошицький.

    Батько в цей час теж був на роботі. Вдома залишилася старша сестра і молодший брат. А малюк вирішив самостійно розшукати свою маму, бо знає, де вона працює в Києві. Він пройшов сам чотири кілометри у напрямку до Києва.

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    Патрульні взяли замерзлого хлопчика на борт, запропонували їжу, але він відмовився. Разом вони прибули на київський завод, де працює мама малюка. Але знайти її було непросто.

    За допомогою охоронців заводу встановили, де працює мати, але виявилося, що її немає на місці. Однак напарники не здавалися і розшукали колегу мами, яка патрульним надала контакти батька. Подзвонили батькові і повідомили про подію.

    «Далі цю ситуацію візьмуть на контроль офіцери ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції», – повідомив Білошицький.

    Нагадаємо, уряд створив Держслужбу у справах дітей: чим вона займатиметься.

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    Теги: Київ дороги діти завод жінка Олексій Білошицький пішохід
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    Під Києвом хлопчик пішки прямував у столицю шукати маму