У Вінниці на території дитячого садка пролунав вибух

Поліція встановлює обставини вибуху невідомого предмета в дитячому садочку

11 січня в одному з дошкільних навчальних закладів під час вибуху невідомого предмету, знайденого під час прогулянки, незначні травми отримали троє дітей - 5-річна дівчинка та двоє 6-річних хлопчиків. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, слідчо-оперативною групою встановлено, що під час прогулянки діти знайшли на території дошкільного навчального закладу невідомий предмет, під час гри з яким він вибухнув.

Під час огляду місця події та залишків невідомого предмету, попередньо встановлено, що вибухнула саморобна петарда.

Дітей оглянули лікарі. Госпіталізації вони не потребували.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій поліцією буде надана правова кваліфікація події.