Тарифні протести: на Вінничині перекрили міжнародну трасу

На місцях проведення акції громадський порядок забезпечують правоохоронці

На Вінниччині в понеділок, 11 січня, проходить чотири акції протесту проти підвищення тарифів на енергоносії – у Жмеринці, Гайсині, Тульчині та Брацлаві містяни блокують автодороги. Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції у Вінницькій області.

«Сумарно в них бере участь понад 100 осіб. Люди протестують проти підвищення тарифів на газ та електроенергію. Вони улаштували обмеження руху на одній із міжнародних трас та вулицях населених пунктів», – повідомили в департаменті.

Там зазначили, що наймасовіше зібрання проходить у місті Гайсин, де на акцію протесту вийшли близько 50 осіб.

У Жмеринці протестувальників удвічі менше, утім вони влаштували обмеження руху на міжнародній трасі М-21, рухаючись пішохідним переходом поблизу міста. З городянами зустрівся міський голова Анатолій Кушнір.

На місцях проведення акції громадський порядок забезпечують правоохоронці. Скрізь, де це можливо, вони забезпечили рух транспорту в об’їзд місць проведення акцій.

Нагадаємо, 11 січня відразу в кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.

На Буковині перекрили дороги. А в місті Хуст масштабний затор зняли з повітря. Жителі Одеси також не задоволені тарифною політикою.

Нагадаємо, фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.