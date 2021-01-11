  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тарифні протести: на Вінничині перекрили міжнародну трасу

    • Розсилка
    Протестують у Жмеринці, Гайсині, Тульчині та Брацлаві - Тарифні протести: на Вінничині перекрили міжнародну трасу
    Протестують у Жмеринці, Гайсині, Тульчині та Брацлаві
    Фото: Жмеринська Газета/Facebook

    На місцях проведення акції громадський порядок забезпечують правоохоронці

    На Вінниччині в понеділок, 11 січня, проходить чотири акції протесту проти підвищення тарифів на енергоносії – у Жмеринці, Гайсині, Тульчині та Брацлаві містяни блокують автодороги. Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції у Вінницькій області.

    «Сумарно в них бере участь понад 100 осіб. Люди протестують проти підвищення тарифів на газ та електроенергію. Вони улаштували обмеження руху на одній із міжнародних трас та вулицях населених пунктів», – повідомили в департаменті.

    Там зазначили, що наймасовіше зібрання проходить у місті Гайсин, де на акцію протесту вийшли близько 50 осіб.

    У Жмеринці протестувальників удвічі менше, утім вони влаштували обмеження руху на міжнародній трасі М-21, рухаючись пішохідним переходом поблизу міста. З городянами зустрівся міський голова Анатолій Кушнір.

    На місцях проведення акції громадський порядок забезпечують правоохоронці. Скрізь, де це можливо, вони забезпечили рух транспорту в об’їзд місць проведення акцій.

    Нагадаємо, 11 січня відразу в кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.

    На Буковині перекрили дороги. А в місті Хуст масштабний затор зняли з повітря. Жителі Одеси також не задоволені тарифною політикою. 

    Нагадаємо, фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

    Теги: газ тарифи Вінниця комуналка протест Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies