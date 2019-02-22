У Вінниці невідомі побили вікна у громадській приймальні БПП



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Офіс БПП у Вінниці знаходиться на вулиці Соборній Фото: vinnitsa.info

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції

У Вінниці зловмисники розбили вікна вхідних дверей громадської приймальні партії Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«22 лютого близько 7 години на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення, що невідомі розбили вікна вхідних дверей громадської приймальні однієї з політичних партій по вулиці Соборній», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, проводиться огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до вчинення правопорушення.

В діях осіб вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 КК України (хуліганство). Такий злочин карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Як повідомляє vinnitsa.info, вранці працівники міського осередку БПП «Солідарність» прийшовши до офісу, побачили, що побиті всі вікна веранди. Вивіска, на якій було вказано, що в даному приміщенні розташований офіс, валялась на підлозі серед купи скла.