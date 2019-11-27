У Вінниці планують створити кризову кімнату для жертв домашнього насильства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Вінницькій міській раді під час навчального семінару говорили про те, як покращити захист людей, що постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства

Наразі у місті працюють над створенням кризової кімнати, де б таким людям надавали підтримку та допомогу.

З 25 листопада до 10 грудня в Україні проходить щорічна Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». В рамках цієї акції у Вінниці відбувся семінар – «Розвиток мережі спеціалізованих послуг для осіб, що постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі на регіональному та місцевому рівнях: план дій для забезпечення сталого фінансування». Він пройшов за підтримки представництва Фонду Народонаселення ООН в Україні.

«Ми бачимо, що вінничани починають не замовчувати проблему домашнього насильства. Ми розуміємо, що важливо працювати у цьому напрямку. Нещодавно ми їздили переймати досвід до Румунії. У них працюють кризові кімнати, куди можуть звернутися громадяни, які розуміють, що ця проблема у них є, проводять роботу із кривдниками. Ми зараз працюємо над створенням кризової кімнати», - розповіла заступник міського голови Галина Якубович.

Регіональний представник UNFPA Костянтин Бойчук розповів усім присутнім про роботу спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, а також про те, що можна зробити у цьому напрямку на місцевому рівні. Він зазначив, що в Україні лише кожен десятий постраждалий від домашнього насильства чи за ознакою статі звертається за допомогою.

Відзначимо, що з 1 липня цього року у Вінниці розпочала діяти Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Вона функціонує при Вінницькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді https://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=6119.



«В рамках акції «16 днів проти насилля» проводимо такий семінар за сприяння фонду Народонаселення (UNFPA) який допомагає всій Україні працювати спільно із соціальними службам, правоохоронними органами, медичними закладам в сфері протидія насилля сім’ї. У Вінниці діє мобільна бригада, проводиться інформаційна компанія. Наразі працюємо над тим, щоб створити денний кризовий центр для жертв постраждалих від домашнього насильства. Важливо щоб людина, яка потерпіла від домашнього насилля не залишалася на самоті», - каже директорка міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталія Добровольська.

Директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова зазначила, що вони тісно співпрацюють з усіма відповідними службами. У складі мобільної групи виїжджають на виклики до жертв домашнього насильства.

«З першого липня зафіксовано 110 викликів від людей, які постраждали від насилля. Це уже підтверджені випадки, і ми працюємо із потерпілими. Ми тісно співпрацюємо із патрульною поліцією, є факти коли виїжджаємо і не підтверджується насилля», - додала Валентина Войткова.