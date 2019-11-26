У Києві критична ситуація у сфері домашнього насильства



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У Києві зареєстровано близько 8 тисяч звернень стосовно випадків гендерного насильства

Лише 8% киянок розуміють, що таке гендерне насильство

Згідно з дослідженнями міжнародних організацій, лише 8% мешканок Києва обізнані стосовно гендерного насильства. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда під час старту соціальної акції «16 днів проти насильства».

«Ситуація у сфері домашнього насильства залишається критичною. Згідно з дослідженням Фонду народонаселення, на сьогодні тільки 8% жінок у Києві знають про насильство хоч щось. А звернень стосовно випадків насильства зареєстровано близько 8 тисяч, що становить лише 10% від реальної цифри. Проблема полягає в тому, що жінка досі не вірить, що вона буде захищена. «16 днів проти насильства» – це хороша акція. Але ми маємо звертати увагу на насильство не тільки протягом цих днів, а щодня протягом року», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що місто працює над створенням єдиної системи допомоги постраждалим від домашнього насильства. Наразі триває процес запуску телефону довіри 1500, який поки що працює в тестовому режимі, проходить навчання кризових психологів, спільно з поліцією відпрацьовується механізм взаємодії щодо випадків домашнього насильства.

Соціальна акція «16 днів активності проти гендерного насильства» – щорічна міжнародна кампанія, яка починається 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня – Дня прав людини. Під час акції будуть презентовані нові стратегії протидії насильству над жінками, інструменти формування гендерно-чутливих політик у Києві, проекти підтримки постраждалих від домашнього насильства.

Основними завданнями акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до двох актуальних проблем: запобігання та протидії домашнього насильства та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ та громадських об’єднань задля поєднання зусиль щодо захисту прав людини.

Як повідомлялося, 25 листопада у рамках старту Міжнародної соціальної акції «16 днів проти насильства» на Парковому пішохідному мосту в Києві пройшов флешмоб «Розірви коло насильства».