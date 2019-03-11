У Вінниці презентували ілюстрований довідник про народних майстрів



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У світлиці Вінницького обласного центру народної творчості презентували сьогодні довідника «Народні майстри Вінниччини»

Сьогодні відбулася презентація довідника «Народні майстри Вінниччини» у приміщені Вінницького обласного центру народної творчості – повідомляє bukvoid.com.ua.

У виданні містяться довідки про життєвий і творчий шлях народних майстрів, які в минулому прославляли Вінниччину. У довіднику також є інформація про майстрів сьогодення, які з повагою ставляться до збереження народних традицій і прагнуть розвивати свою майстерність, не забуваючи історичне коріння і духовне багатство рідного краю. Особливо приваблює те, що в довіднику є світлини з народними умільцями всієї Вінниччини.

Адже Поділля завжди славилося своєю самобутньою культурою, ще з давніх часів і до сьогодення. Тож і маємо великий здобуток народних умільців у гончарстві, ручній вишивці, різьбі по дереву, ткацтві та килимарстві, малярстві та інших народних ремеслах.

Загалом у виданні зібрані творчі доробки 105 народних умільців, 11 студій та 2 громадських організацій.

Джерело: День