На Вінниччині за рік усиновлено більше 40 дітей



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Восьмеро вінницьких хлопчиків і дівчаток знайшли родини у США

За минулий, 2018 рік, усиновлено 42 дитини-сироти з Вінниччини. Зокрема, 30 хлопчиків і дівчаток знайшли нові родини саме в українських сім’ях. Про це сьогодні, під час наради у голови ОДА Валерія Коровія розповіла начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Тетяна Дорош.

За її словами, десять дітей були усиновлені громадянами інших держав, зокрема вісім тепер живуть у нових сім’ях у США, двох малюків усиновили по родині із Італії та Канади.

Водночас, Тетяна Дорош наголосила, що нині на регіональному обліку перебуває 619 дітей, які можуть бути усиновленими.З них двоє - малюки до року, ще 35 хлопчиків - від року до п’яти. На нові сімї чекає і 435 хлопчиків та дівчаток, яким від 11 до 17 років.

«Із 619 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку, мають братів сестер 397, 500 – виховуються в сім’ях громадян України», - зазначила Тетяна Дорош.

Загалом, каже посадовець, 94 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в сімейному оточенні. А це - 3 - й результат по Україні.

Джерело: naparise.com