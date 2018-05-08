У Вінниці презентують Школу маленьких стюардес екскурсоводів

8 травня о 10:00 розпочнеться презентація Школи стюардес-екскурсоводів КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання»

У програмі – піша екскурсія, подорож екскурсійним трамвайчиком-кав’ярею «Везунчик» по місту з дітьми, творча програма. Організатори – Вінницька міська рада, відділ у справах молоді та туризму, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», департамент освіти міської ради, КП



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8 травня о 10:00 розпочнеться презентація Школи стюардес-екскурсоводів КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання»

У програмі – піша екскурсія, подорож екскурсійним трамвайчиком-кав’ярею «Везунчик» по місту з дітьми, творча програма.

Організатори – Вінницька міська рада, відділ у справах молоді та туризму, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», департамент освіти міської ради, КП «Вінницька транспортна компанія».

О 10:00 розпочнеться піша екскурсія містом від арки Центрального Парку культури і відпочинку до трамвайної зупинки Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Франка, де відбудеться презентація «Школи стюардес-екскурсоводів» та «Школи маленької стюардес-екскурсоводів». Під час екскурсії відбудеться ознайомлення з історією міста.

Об 11:00 розпочнеться екскурсійна подорож трамвайчиком по місту з дітьми, після чого діти отримають Паспорт Маленького Вінничанина.