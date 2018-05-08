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    У Вінниці презентують Школу маленьких стюардес екскурсоводів

    8 травня о 10:00 розпочнеться презентація Школи стюардес-екскурсоводів КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання»
    У програмі – піша екскурсія,  подорож екскурсійним трамвайчиком-кав’ярею «Везунчик» по місту з дітьми, творча програма.  Організатори – Вінницька міська рада,  відділ у справах молоді та туризму, КЗ «Центр підліткових  клубів за місцем проживання», департамент освіти міської ради, КП
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    8 травня о 10:00 розпочнеться презентація Школи стюардес-екскурсоводів КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання»

    У програмі – піша екскурсія,  подорож екскурсійним трамвайчиком-кав’ярею «Везунчик» по місту з дітьми, творча програма. 
    Організатори – Вінницька міська рада,  відділ у справах молоді та туризму, КЗ «Центр підліткових  клубів за місцем проживання», департамент освіти міської ради, КП «Вінницька транспортна компанія».
    О 10:00 розпочнеться піша екскурсія містом від арки Центрального Парку культури і відпочинку до трамвайної зупинки Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Франка, де відбудеться презентація «Школи стюардес-екскурсоводів» та «Школи маленької стюардес-екскурсоводів». Під час екскурсії відбудеться ознайомлення з історією міста. 
    Об 11:00 розпочнеться екскурсійна подорож трамвайчиком по місту з дітьми, після чого діти отримають Паспорт Маленького Вінничанина.
    КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» вул. Соборна, 91, тел. (0432) 50-82-13, vinsmart@ukr.net
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