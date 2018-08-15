У Вінниці п’яний водій тікав від патрульних і в’їхав у паркан (відео)



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В 19-річного юнака виявили 1,54 проміле алкоголю у крові, що вище норми у вісім разів

У Вінниці порушник намагався втекти від патруля поліції і в’їхав у паркан. Про так повідомляє патрульна поліція Вінницької області.

За її даними, в ніч з 13 на 14 серпня на вулиці Андрія Первозванного на очах у патрульних без увімкненого ближнього світла фар проїхав автомобіль Toyota Avensis. Інспектори одразу відреагували на правопорушення та подали водієві сигнал про зупинку, на що той лише пришвидшився.

Намагаючись втекти від поліцейських, керманич неодноразово порушував ПДР, а згодом, не впоравшись з керуванням, на перехресті Хмельницького і Барського шосе в’їхав у огорожу. В результаті ДТП водій, на щастя, не постраждав. Патрульні затримали втікача.

В 19-річного юнака охоронці порядку помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування в медичному закладі показало, що рівень алкоголю в його організмі майже у 8 разів перевищив допустиму норму – 1,54 проміле.

Ряд адмінматеріалів отримав від патрульних нетверезий водій: за керування напідпитку (ст. 130), за незупинку на вимогу поліцейських (ст. 122-2), за проїзд на забороняючий сигнал світлофора (ч. 2 ст. 122), а також за вчинення ДТП (ст. 124).

Крім того, інспектори провели йому профілактичну бесіду. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Таксисту, який став свідком події, надав відео з реєстратора, на якому зафіксовано правопорушення, вчинене нетверезим водієм.