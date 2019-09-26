У Вінниці відбувся Кубок з інтелектуальних ігор



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Захід був присвячений до Дня працівників освіти

За підтримки Вінницької міської ради 24 вересня в Міському палаці мистецтв відбувся Кубок із інтелектуальних ігор до Дня працівників освіти. В змаганні із гри «Що? Де? Коли?» випробували свої сили 22 команди.

Тут були представлені викладацькі колективи вищих навчальних закладів міста: Вінницький національний технічний університет, Вінницький державний педагогічний університет, Вінницький національний медичний університет, Вінницький торговельно-економічний інститут, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, Вінницьке вище професійне училище сфери послуг. Також були команди загальноосвітніх шкіл (ФМГ №17, школи №3, 11, 12, 20, 30, 33) та Вінницького району (ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей смт. Стрижавка). А команди, вік учасників яких був до 24 років, визначали між собою майбутнього учасника Молодіжного Кубку України.

Серед працівників загальноосвітніх шкіл третє місце зайняла команда школи №11, другими стала команда школи №3, а перемогу здобули представники ФМГ №17. Всі переможці отримали призи та подарунки від Вінницької міської організації профспілки працівників освіти та науки та департаменту освіти міської ради.

Серед молодіжних команд всі місця дістались студентам Вінницького Національного Медичного Університету. Команда «In Vino Veritas» ВНМУ стала третьою, «Лаваш зі шпинатом» ВНМУ зупинились на другій сходинці молодіжного заліку. А на Молодіжний Кубок України, який відбудеться 28 вересня у Києві, поїде команда «Розбійники» ВНМУ.

Свої нагороди та солодкі призи отримала і команда «Лекційна зала №1» ВНТУ, що зупинилась за крок до подіуму загального заліку – 4-е місце. Трійку переможців відкриває збірна команда «Соціопаті», другими були вже згадані студенти ВНМУ «Розбійники». Абсолютними переможцями Кубку з інтелектуальних ігор до Дня працівників освіти стала збірна команда викладачів ВВПУСП, ВДПУ, ВНТУ та НВК ЗОШ І-ІІІ.ст.-гімназії №2 (м. Гнівань).

Організатори запрошують всіх вінничан приєднатися до інтелектуальних ігор в рамках Кубку міста на призи міського голови як серед шкільних, так і серед дорослих команд. Ігри відбудуться з 28 по 31 жовтня в міському Палаці Мистецтв. Деталі zoria.vmr.gov.ua та facebook.com/palace.zorya