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    Новини

    Вінничанка пропонує зобов`язати власників тварин прибирати за ними

    • Розсилка

    Громадяни занепокоєні брудом на вулицях міста

    Таке звернення було зареєстровано в Єдиній системі місцевих петиції. Авторка публікації зазначає, що власники собак не прибирають за тваринами. Це спричиняє виникнення конфліктних ситуацій та неприємних «сюрпризів» на газонах міста.

    «Всі говорять про Європу, але не хотять жити як європейці. Дуже хочеться зобов'язати власників домашніх тварин прибирати за своїми улюбленцями, адже на кожному кроці, особливо в зелених зонах, трапляються неприємні сюрпризи» - йдеться в петиції.

    Станом на сьогодні, 2 березня, публікацію підтримали 219 вінничан.

    Варто зазначити, що нещодавно в Єдиній системі місцевих звернень також з`явилась петиція про облаштування спеціальних місць для вигулу собак.

    Джерело: Vinbazar

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