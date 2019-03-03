У Вінниці поліцейський Prius протаранив автівку
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Хто правий, а хто винуватець, встановить слідство
Вранці 3 березня у Вінниці поліцейський автомобіль Toyota Prius потрапив в ДТП.
У Facebook вінничани саме патрульного вважають винуватцем аварії. Водій дивним чином робив маневр і врізався у автівку перед перехрестям.
Аварія сталася близько 9:30 перед перехрестям вулиць Келецької та 600-річчя. Водій патрульного автомобіля виїхав на смугу для попутного руху, де і «зупинив» іншу машину.
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Хоча ця версія не відповідає подальшим діям патрульних. Операцією із «захвату» водія постраждалої автівки правоохоронці не організовували.
Джерело: naparise.com