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    У Вінниці поліцейський Prius протаранив автівку

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    У Вінниці поліцейський Prius протаранив автівку

    Хто правий, а хто винуватець, встановить слідство

    Вранці 3 березня у Вінниці поліцейський автомобіль Toyota Prius потрапив в ДТП.

    У Facebook вінничани саме патрульного вважають винуватцем аварії. Водій дивним чином робив маневр і врізався у автівку перед перехрестям.

    Аварія сталася близько 9:30 перед перехрестям вулиць Келецької та 600-річчя. Водій патрульного автомобіля виїхав на смугу для попутного руху, де і «зупинив» іншу машину.

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    Хоча ця версія не відповідає подальшим діям патрульних. Операцією із «захвату» водія постраждалої автівки правоохоронці не організовували.

    Джерело: naparise.com

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