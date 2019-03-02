У Вінниці подорожчала холодна вода та водовідведення



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Зростання тарифів

Відсьогодні, 1 березня, у Вінниці зросли тарифи на холодну вода та водовідведення. Як інформують у КП «Вінницяоблводоканал», загалом водоспоживання (вода + стоки) подорожчало на 1 грн 62 коп.

Так, для багатоповерхових будинків тариф на постачання холодної води за один кубометр збільшився з 8,592 гривень до 9 гривень 66 копійок . Послуга з водовідведення за один кубометр для багатоповерхівок зросте з 5,316 гривень до 5, 868 гривень.

Для мешканців приватних будинків централізоване водопостачання зросте з 8 гривень 34 копійки до 9,384 гривень за один куб. Централізоване водовідведення за один куб подорожчає з 5 гривень 16 копійок до 5 гривень 70 копійок.

Зростання тарифів зумовлено зростанням вартості електричної енергії та реагентів. Рішення про зміну тарифів ухвалила Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26 лютого 2019 року. Постанова набрала чинності з 01.03.2019 року, оскільки відповідна публікація вийшла в «Урядовому кур’єрі» 28 лютого цього року.



