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    У Вінниці подорожчала холодна вода та водовідведення

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    У Вінниці подорожчала холодна вода та водовідведення

    Зростання тарифів

    Відсьогодні, 1 березня, у Вінниці зросли тарифи на холодну вода та водовідведення. Як інформують у КП «Вінницяоблводоканал», загалом водоспоживання (вода + стоки) подорожчало на 1 грн 62 коп.

    Так, для багатоповерхових будинків тариф на постачання холодної води за один кубометр збільшився з 8,592 гривень   до 9 гривень 66 копійок . Послуга з водовідведення за один кубометр для багатоповерхівок зросте з 5,316 гривень до 5, 868 гривень.

    Для мешканців приватних будинків централізоване водопостачання зросте з 8 гривень 34 копійки  до 9,384  гривень  за один куб. Централізоване водовідведення за один куб подорожчає з 5 гривень 16 копійок  до 5 гривень 70 копійок.

    Зростання тарифів зумовлено зростанням вартості електричної енергії та реагентів. Рішення про зміну тарифів  ухвалила Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  26 лютого 2019 року. Постанова набрала   чинності з 01.03.2019 року, оскільки відповідна публікація вийшла в «Урядовому  кур’єрі» 28 лютого цього року.

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