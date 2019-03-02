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    За три роки у вінницьких школах відкрили 20 інклюзивних класів

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    За три роки у вінницьких школах відкрили 20 інклюзивних класів

    Освітяни говорять, що батьки все частіше звертаються до керівництва шкіл, аби їхні діти навчались саме в класах з інклюзивною освітою

    Директор Департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко повідомила, що кількість навчальних закладів, де існують класи інклюзивної освіти вдалося збільшити в три рази. Лише за останні три роки відкрили 20 таких класів, тепер їх – 62.

    Про це чиновниця заявила в інтерв’ю «ВітаTV» .

    Оксана Яценко зазначила, що для відкриття такого класу або ресурсної кімнати необхідно лише звернення батьків до Департаменту освіти.

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    Наразі в Департаменті освіти констатують, що найбільш пристосованою для інклюзивного навчання залишається 33 школа.

    «Є і ліфт, і санвузол, і пандуси, і доступність абсолютно в кожен кабінет, і ресурсна кімната, де дітки можуть відпочити у вільний час, або якщо вони просто на уроках втомилися», – розповіла директорка школи Наталя Сидоренко.

    Вчителі зазначають, що батьки дітей з особливими потребами все частіше звертаються до загальноосвітньої школи, наполягаючи, аби їхні діти вчилися там, серед своїх здорових однолітків.

    Джерело: vn.oblast.online

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