Вінницький електронний квиток: нові деталі та хитрощі



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До Вінниці вже прибула партія валідаторів

За інформацією КП «Вінницякартсервіс» електронну систему оплати проїзду встановлять на 628 одиницях вінницького громадського транспорту, включаючи тролейбуси, трамваї та автобуси КП «Вінницької транспортної компанії», а також маршрутні таксі приватних перевізників.

Наразі до Вінниці уже прибула одна третина від загальної кількості валідаторів та іншими приладами, які виготовила чеська компанія «Mikroelektronika». Встановлення техніки на транспорті розпочнеться у квітні 2019 року, але вже зараз у місті з’являється все більше деталей функціонування майбутньої системи.

Про оплату проїзду

Як згадувалось раніше, за проїзд можна буде заплатити 4 способами:

Банківською карткою з чіпом.

Смартфоном з емулятором банківської картки (ApplePay або GooglePay).

Купивши паперовий квиток за готівку (ціна з наступного року буде вищою, а з часом таку опцію планують прибрати).

За допомогою електронного квитка.

Про електронні квитки

За інформацією «Вінницякартсервіс», планується запровадити два види електронних квитка: персоніфікований та неперсоніфікований.

Персоніфікований електронний квиток потребує подання попередньої заявки на оформлення та часу на її обробку, проте має значну перевагу: після сплати за проїзд в першому транспорті ВТК (тролейбусі, трамваї чи муніципальному автобусі) можна буде протягом 30 хвилин безкоштовно пересісти в інший транспорт ВТК (але не в маршрутку).

До прикладу, можна буде доїхати від зупинки «Меморіал визволення» до Барського шосе на тролейбусі і трамваї, заплативши всього 4 грн замість 8 грн.

Неперсоніфікованій е-квиток серед переваг має простоту та доступність придбання. Неперсоніфікований електронний квиток можна буде придбати в місцях поповнення рахунку та продажу, яких буде близько 550 по всьому місту: зокрема, у кіосках «Преса», відділеннях «Укрпошти», торгових центрах тощо.

Поповнити рахунок електронних квитків можна буде через офіційний сайт «Вінницякартсервіс», мобільний додаток (в розробці) та звичайні платіжні термінали. Замовити отримання карток для електронної оплати можна буде вже з наступного тижня.

Перша партія валідаторів у Вінниці

Про видачу е-квитків для пільговиків

З 5 березня 2019 року у пільговиків, що мають право на безоплатний проїзд у міському транспорті, буде можливість подати заявки для отримання персоніфікованих пільгових е-квитків. Для цього необхідно звернутися в місця видачі таких карток – у Центри обслуговування КП «Вінницякартсервіс» і управляючих компаній Вашого району (колишніх ЖЕКів) з паспортом, ідентифікаційним кодом та документом, що посвідчує право на пільговий проїзд.

Фото для такого квитка робитимуть на місцях. Максимальний строк виготовлення е-квитка складатиме 1 місяць. Щоправда, кількість пільгових поїздок буде обмежена тридцятьма на місяць. З 1 жовтня 2019 року пільговий проїзд на міському транспорті буде здійснюватись виключно за персоніфікованими е-квитками. Інші категорії населення також можуть подавати заявки на отримання персоніфікованого електронного квитка – для цього потрібні паспорт та ідентифікаційний код. Що стосується учнів та студентів, то видача карт цим категоріям розпочнеться в кінці літа.

Собівартість е-квитка – 60 грн; для пільговиків – безкоштовно.

Про контроль

Планується також збільшити контроль за оплатою квитків в транспорті. Як і раніше, займатись відловом «зайців» будуть контролери, проте їх присутність у транспорті міста збільшиться. Контроль буде здійснюватись за допомогою спеціальних пристроїв, а на час перебування контролера в транспорті валідатори будуть блокуватись, так що сплатити за проїзд, «поки кондуктор не дійшов» буде неможливо.

Центри з оформлення е-квитків для категорій населення з правом на пільговий проїзд

Центр обслуговування споживачів, КП «Вінницякартсервіс», вул. Соборна, 36

Центр обслуговування споживачів МКП «Управляюча компанія “Київська”», вул. Київська, 31

ЦОС МКП «УК “Територія комфорту”», пр. Космонавтів 23

ЦОС МКП «УК “Господар люкс”», вул. Келецька, 65

ЦОС МКП «УК “Житло-Грант”», вул. Ващука, 16

ЦОС МКП «УК “Замостя”»,вул. Коцюбинського, 11

ЦОС ТОВ «Бокуд», вул, Олега Антонова, 64

ЦОС ТОВ «ЖЕО», вул Оводова, 1

Джерело: VЕЖА