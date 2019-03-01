У Вінниці знову чекають на президента і прем’єра



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Петро Порошенко та Володимир Гройсман мають намір взяти участь у засіданні Ради регіонального розвитку

7 березня, напередодні жіночого свята, Вінниця знову прийматиме державних мужів найвищого штибу. На цей день у місті заплановано засідання Ради регіонального розвитку, на якому планують ухвалити План перспективного розвитку Вінниччини на 2019-2020 роки.

Цього дня до Вінниці з’їдуться голови ОДА, РДА, міські голови, голови ОТГ, а також зграя нардепів і депутатів місцевого рівня. Отже, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який до того ж іще й вінничанин, не міг упустити нагоди, щоб не взяти участь у такому представницькому форумі. Його приїзд анонсував під час своєї прес-конференції голова Вінницької ОДА Валерій Коровій.

Проте, за інформацією видання «Політична арена Вінниччини», має намір відвідати РРР і президент Петро Порошенко. Авжеж, за три тижні до президентських виборів, це – чудова нагода нагадати чиновникам на місцях, кому вони зобов’язані своїми посадами, а заодно й нагадати, що новий президент неминуче приведе з собою нову команду. Що стосується виборних посадовців – очільників міст і ОТГ, то спілкування з ними здатне схилити терези електоральних симпатій на користь того, хто пишніше розповідатиме про світле майбутнє для їхніх громад. А наш теперішній гарант ніколи за словом у кишеню не ліз. Крім того, участь у такому форумі – це ще один привід привернути до себе увагу ЗМІ – як регіональних, так і всеукраїнських.

З початку цього року, це вже друга поїздка двох найвищих українських сановників на Вінниччину. Перша відбулася під час промо-туру Томосу, з яким президент об’їхав чи не всі регіони.

Джерело: vn.oblast.online