Пристрої звукового супроводу було встановлено на світлофорах міста



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Місце влада Вінницы підводить підсумки 2018 року

Для того, щоб люди з порушенням зору могли безпечно переходити проїзджу частину, щороку у місті встановлюють спеціальне обладнання на світлофори. Це – пристрої звукового супроводу пішохідної фази. Коли вмикається зелене світло для пішоходів, починає лунати звук, який і сигналізує про те, що можна перетинати вулицю.

Минулого року було обладнано 11 таких пристроїв на світлофорах містах. Вони з’явились по вул. Л. Українки, С. Щедріна, Д. Галицького, Константиновича, Київська, Ступки, Пирогова, Малиновського, Трамвайна, просп. Коцюбинського, пл. Перемоги. У цьому році роботи продовжаться на інших об’єктах.

Як повідомив директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради Михайло Варламов, наразі на світлофорах Вінниці встановлено 122 спеціальні звукові пристрої.