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    Новини

    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж

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    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж

    Марина Сотник стала володаркою титулу «Міс Вінниця»

    3 березня відбувся конкурс краси «Міс Вінниця 2019». Зaхід трaдиційно пройшов у теaтрі імені Сaдовського. Зa корону нaйгaрнішої змaгaлися 16 дівчaт.

    Вони мaли п’ять виходів нa сцену – тaнці, постaновки і дефіле – в купaльникaх тa вечірніх сукнях.

    Переможницею конкурсу «Міс Вінниця 2019» стала Марина Сотник (№3). Вона також підкорила серця більшості глядачів, здобувши титул «Міс глядацьких симпатій».

    Журі обрало дві рівноправні «Віце-Міс» – Ольга Ільїна (№15) та Ірина Паламарчук (№14).

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    Спонсори і партнери свята також визначили фавориток в десяти номінаціях, вручивши їм подарунки.

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    Ірина Паламарчук, Марина Сотник та Ольга Ільїна
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж
    У Вінниці обрали найкрасивішу дівчину. Фоторепортаж

    Переможниці Марині Сотник презентували корону, яка залишиться у дівчини назавжди, хутряний вибір, сертифікат на подорож в Італію на двох, ювелірну прикрасу, абонемент на відвідування спортзалу та багато іншого. Поїзди за кордон отримали і дві «Віце-Міс».

    Спеціальною гостею фіналу конкурсу стала співачка «Альоша».

    Джерело: vinnitsa.info

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