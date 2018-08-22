Вінничан на День міста будуть розважати: Kozak System, Melovin та Могилевська



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День міста Вінниці 2018 святкуватимуть 8 вересня

Цьогоріч відзначатимуть 655 річницю з дня заснування міста. Серед запрошених зірок, які виступлять під час головного концерту гурт Kozak System, фіналіст «Євробачення 2018» Melovin та Наталя Могилевська.

Про участь у святі українського рок-гурту Kozak System йдеться на офіційному сайті музикантів, виступ також підтвердили представники команди артистів. Колектив постійно презентує Сучасну Україну на європейських та світових музичних фестивалях.

Як розповів редакції сайту Vinbazar.com менеджер Наталі Могилевської, виступ співачки розрахований на 40 хвилин. До Вінниці зірка українського шоу-бізнесу приїде з власним балетом.

До Вінниці також завітає учасник фіналу «Євробачення 2018», переможець шостого сезону українського вокального шоу «X-Фактор», Melovin. Співак презентує під час свята нову пісню.

Нагадаємо, 6 вересня в рамках «ХІІ МіжНародного ВІННИЦіЯнського фестивалю комедійного і пародійного кіно» відбудеться показ фільму «DZIDZIO. Контрабас». Стрічку презентуватиме виконавець головної ролі Михайло Хома, відомий широкому загалу як DZIDZIO. Початок о 18:00.

7 вересня о 19:00 годині відбудеться традиційна церемонія нагородження переможців кінофестивалю. Вестиме її ведуча шоу "Світське життя" Катя Осадча.

Джерело: Vinbazar