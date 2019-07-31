У Вінниці завгосп вирішив самовільно влаштувати водовідведення болгарко



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Подія сталася на вулиці Артинова

Сьогодні 31 липня до Ситуаційного центру надійшло звернення - вулицею А. Артинова робочі, працюючи болгаркою на сходах дитячої музичної школи, пошкодили асфальт.

Повідомлення одразу було передано працівникам Муніципальної варти, які прибувши на місце, встановили, що це завідувач господарством Вінницької музичної школи № 1 самовільно виконував роботи з облаштування зливової каналізації по вул.А. Артинова без відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

За його словами, ці порізи (фото додаємо, креативність ідеї можете оцінити), які він зробив, призначені для стікання води, коли йтиме дощ. На цю посадову особу складено протокол про адміністративне правопурошення за ст. 152 КУпАП.